Başkan Alemdar: "Gençlerimiz, en değerli hazinemiz"

Sadece bilgi noktasında değil, sosyal ve kültürel değerlere bağlı, eğitimli bir neslin yetişmesinin önemine de vurgu yapan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak onları yaşatma noktasında emek harcayacak olan gençlerimizdir. Onlar aldıkları eğitimin yanı sıra eğitim yuvalarında kazandıkları erdem, hoşgörü ve ileri görüşlülükle, kendilerini en iyi şekilde donatarak ülkemizin en değerli hazineleri olacak. Bu uğurda kendileri, aileleri ve milleti için azim gösteren tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. Bilgi ve tecrübeleri ile çocuklarımıza yol gösteren ve onları geleceğe hazırlayan ve her zaman baş tacı olarak gördüğümüz öğretmenlerimize de yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olması temennisiyle kolaylıklar diliyorum” dedi.

Yediden yetmişe herkes için bilginin ve öğrenmenin önemine de değinen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Araştırma, öğrenme, okuma imkanı sunma gayretiyle hayata geçirdiğimiz ve eğitimden kültür sanata, ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Serdivan Fikir ve Sanat Akademimiz, Serdivan Çocuk Akademimiz ve 7/24 açık kütüphanemizle her yaştan insanın faydalanabileceği birçok kaynağa sahibiz. Gençlerimizi, öğrencilerimizi ve tabi ki tüm hemşehrilerimizi bu kaynakları kullanmaya bekliyoruz” diye konuştu.