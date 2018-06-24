Başkan Alemdar ‘Hayırlı Olsun’ diyerek oyunu kullandı

Oy verme işlemi öncesi okuldaki sandıkları tek tek gezen ve sandık kurullarında görev alan herkese kolaylıklar dileyen Alemdar, “Bugün kazanan demokrasimiz, milletimiz ve Türkiye olacaktır. Tüm yurt genelinde olduğu gibi, Serdivanımızda da oy verme süreci huzur ve sükun içerisinde devam ediyor. İnşallah aynı şekilde de tamamlanacaktır. Yağmura rağmen vatandaşlarımız oy verme işleminin başladığı ilk andan itibaren vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için sandıklara gidiyor. Milletimizin seçimlere gösterdiği teveccüh aynı zamanda demokrasimizin de ne kadar güçlü olduğunun göstergesidir. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, tüm Serdivanlı hemşehrilerimiz bugün oylarını kullanıyor” dedi.

Oy verme işleminin ardından AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ile birlikte ilçe genelindeki okulları ziyaret eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, burada vatandaşlarla sohbet ederken sandık kurullarında görev alan herkese de kolaylıklar dileğinde bulundu. Seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulunan Alemdar, “Bugün söz de karar da milletimizindir. Bugün sandıklara giderek vatandaşlık görevimizi yerine getirme ve oy kullanma vaktidir. Feraset sahibi aziz milletimiz her zaman olduğu gibi yine doğru kararı verecektir. Serdivan genelinde bugün 26 noktada, toplam 252 sandıkta oy verme işlemi devam ediyor. Hemşehrilerimizin huzur ve güven içerisinde oylarını kullanmaları için; kolluk kuvvetlerimizden sağlık çalışanlarımıza, muhtarlarımızdan sandık kurullarımızda görev alan vatandaşlarımıza kadar, herkese bu önemli günde tekrar kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha seçim sonuçlarının şimdiden milletimiz, ülkemiz ve demokrasimiz adına hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.