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01 Haziran 2018 17:25

Başkan Alemdar LGS’ye girecek öğrencilere başarı diledi

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 2 Haziran Cumartesi günü Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girecek olan tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Başkan Alemdar LGS’ye girecek öğrencilere başarı diledi

01 Haziran 2018 17:25


Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ülkenin geleceği için eğitimli bir neslin yetişmesinin önemine vurgu yaptı. Alemdar, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın, gençlerimizin ‘bilgi’ye sahip olabilmeleri en büyük değerdir. Çünkü içinde bulunduğumuz asrın en geçerli sermayesi bilgi ve eğitimdir. İstediğiniz kadar verimli topraklara, kıymetli kaynaklara sahip olun onu işleyerek değer kazandıracak olan eğitimli, tecrübeli bir kuşak yetiştirmezseniz bunu güce dönüştürmeniz mümkün olamaz” dedi.


Cumartesi günü gerçekleşecek olan LGS’ye yönelik, Serdivan Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte dönem içinde yaptıkları deneme sınavlarına da değinen Başkan Yusuf Alemdar, “Belediyemiz sınavlara hazırlanan öğrencilerimize destek olmak amacıyla, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliği içerisinde Serdivan genelinde 8. sınıflara deneme sınavları uyguladı. Bölgemizde faaliyet gösteren özel ve devlet okullarının tamamında gerçekleştirdiğimiz bu sınavlara, 1649 öğrenci katıldı. Çocuklarımız hem kendilerini deneme imkanı buldular hem de sınav atmosferini birebir yaşadılar” diye konuştu.


Yeni sınav sistemine göre hazırlanmış olan soru ve kitapçıklarla gerçekleştirilen deneme sınavlarının öğrencilerin sınav streslerini üzerlerinden atmalarına da yardımcı olduğunu ifade eden Alemdar, “Çocuklarımızın her sınav sonrası yükselen başarı grafikleri ve alınan sonuçlar yaptığımız çalışmanın bizim açımızdan en büyük ödülü oldu. Bu bağlamda, Cumartesi günü sınava girecek olan tüm kardeşlerimize tekrar başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.




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