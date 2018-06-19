Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2018 16:26

Başkan Alemdar, mahalle kahvehanelerine misafir oluyor

Bayram boyunca ilçe genelindeki 76 kahvehaneyi gezerek vatandaşlarla bayramlaşan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bayram sonrası kahve ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Alemdar, mahalle kahvehanelerine misafir oluyor

19 Haziran 2018 16:26


Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar bu kez AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ile birlikte Esentepe ve Aralık Mahallelerine misafir oldu. Aralık ve Esentepe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği sohbet gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Serdivan’a ve Serdivanlılara hizmet etmekten büyük onur duyduğunu belirten Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, samimiyetleri, güler yüzleri ve misafirperverlikleri için Esentepe ve Aralık sakinlerine yürekten teşekkür ettiğini söyledi.


Pazar günü gerçekleşecek seçimlerin yeni yönetim sistemi için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Alemdar, “24 Haziran seçimlerinde Türkiye Cumhurbaşkanı’nı seçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz ihanetinden sonra bizi ekonomi ile vurmaya çalışacaklarını zaten ifade etmişti. Tam da söylediği gibi bir kriz görüntüsü yaşatılmaya çalışılıyor. Ama bilmedikleri, bizim milletimizin sağduyusudur. Halkımızın adalet terazisi asla şaşmaz. Cumhurbaşkanlığı’nı da hak edene teslim edecek ve Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar Cumhurbaşkanı seçecekler. Biz buna inanıyoruz. Bu akşam hem Aralık hem de Esentepe mahallemizde hemşehrilerimizin gösterdikleri coşku ve teveccüh bunu bir kez daha gösteriyor” dedi.


24 Haziran seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını farklı partilere oy veren seçmenlerin de bunu fark etmeleri gerektiğini ifade eden Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ise, “Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile yeni bir dönem başlayacaktır. Bölgede güçlü bir Türkiye istemeyen iç ve dış şer odakları, bugün ülkemizi zayıflatmanın hesaplarını yapmaktadır. Bunu tüm halkımız çok iyi algılamalıdır. Güçlü lider, Güçlü meclis, Yeni Türkiye’nin anahtarıdır. Halkımızın teveccühü ile Türkiye bölgesinin lideri konumuna gelmiştir. Bugün Ülkemiz, Kandil’e Mümbiç’e harekat düzenleyebiliyorsa, bu Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve kendisine inanan halkının desteğindendir. İnşallah seçimlerin bitiminde de gücümüze güç katarak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç