Başkan Alemdar: “Milletimizin menfaatleri için çalışacağız”

Ağustos ayında tatile giren Serdivan Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısını Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirdi. Yeni meclis döneminin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Başkan Alemdar, “Bir aylık aranın ardından meclis üyelerimizle yine bir aradayız. İnşallah bu meclis döneminde de ortak gayemiz çerçevesinde hareket etmeye, milletimizin menfaatleri için çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

8 maddelik gündem ile toplanan belediye meclisinde plan tadilat teklifleriyle ilgili olan ilk iki madde İmar Komisyonu’ndan geldiği şekliyle kabul edilirken; altı madde görüşülmesi için İmar Komisyonuna havale edildi.