Başkan Alemdar, muhtarlarla buluştu

İstişare toplantısında, yapılan çalışmaların yanı sıra hayata geçirilecek projelerle ilgili de muhtarları bilgilendiren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar kendisine iletilen talepleri de not etti. 24 mahalle muhtarını tek tek dinleyen Başkan Alemdar, gündeme getirdikleri konular hakkında kendilerine bilgi verirken, taleplerin değerlendirileceğini ve en kısa sürede çözüme kavuşturulması noktasında da takipçisi olacağını söyledi.

Yapılan hizmetlerin yanı sıra muhtarlara verdiği destekten dolayı da Başkan Alemdar’a teşekkür ettiklerini dile getiren Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Bayraktar, “Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a her zaman rahatlıkla ulaşıp taleplerimizi iletebiliyoruz. Bu bizim için son derece önemli. Bugün de 24 mahalle muhtarlarımızla Başkanımıza misafir olduk. Bizleri tek tek dinleyen ve çalışmalar hakkında bilgilendiren başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

Serdivan’a hizmet noktasında muhtarlarla her zaman dirsek temasında olduklarını ve uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Alemdar, sorunların tespit edilmesi ve taleplerin yerine getirilmesi noktasında bu buluşmaların önemli olduğunu ifade etti. Göreve geldikleri günden bu yana tüm Serdivanlıları aynı hassasiyetle önemsediklerinin ve onlara bu doğrultuda hizmet etmeye çalıştıklarının altını çizen Alemdar, “Doğru zamanda, doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yerel yönetimlerdeki bugünkü hizmetlerimiz aslında devletimizin gücünü gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sayesinde; bir kamyon mıcır, iki tane büz için aylarca Ankara’ya gidilen ama eli boş geri dönülen o kara günleri geride bıraktık Allah’a şükür. Derdimiz, ortaya koyduğumuz projelerin üzerine daha fazla koyarak, sürdürülebilir hizmetlerin devamını getirmek. Hemşehrilerimiz için her şeyin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Alemdar iletilen taleplerin neticelendirilmesi ile birlikte durum değerlendirmesi için muhtarlarla tekrar bir araya geleceklerini belirterek bu buluşmaların devam edeceğini söyledi.