Başkan Alemdar; ‘’Öğrencilerimize kapılarımız sonuna kadar açık’’

Serdivan’ın üniversite ve öğrenci kenti olduğuna dikkat çeken Başkan Alemdar, “Hayatlarında üniversite eğitimi ile yeni bir sayfa açan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Türkiye’nin farklı illerinden üniversite eğitimi için şehrimize gelen öğrencilerimize de yeni evinize hoş geldiniz diyorum. Eğitimin her kademesi bizim için son derece önemli. Öğrenmenin yaşı yoktur. Biz de bu bilinçle yediden yetmişe herkese; araştırma, öğrenme, okuma imkanı sunmanın gayretiyle hareket ediyoruz. Bu düşünceyle hayata geçirdiğimiz ve eğitimden kültür sanata, ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Serdivan Fikir ve Sanat Akademimiz ve Serdivan Çocuk Akademimizin kapıları tüm öğrencilerimize sonuna kadar açık” dedi.

Türkiye’nin ilk 7/24 açık sivil kütüphanesi özelliğini taşıyan Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi kütüphanesi hakkında bilgi veren Alemdar, “Sözlükten biyografiye, dünya klasiklerinden çocuk kitaplarına ve süreli yayınlara kadar birbirinden farklı 15 bin eserin yer aldığı kütüphanemizde lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra araştırma meraklılarının da ihtiyaçlarını karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sınırlı sayıda basımı yapılan özel eserlerin de bu kütüphanede meraklılarına sunulduğunu ifade eden Alemdar, 7/24 açık kütüphanenin yanı sıra; söyleşiden konferanslara, konserlerden sergilere kadar birçok organizasyonla Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nin şehrin kültür ve sanat hayatına ayrı bir renk kattığını söyledi.

Alemdar en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun altını çizerek “Öğrenci kenti Serdivan’ımızda yediden yetmişe tüm hemşehrilerimiz ama özellikle de geleceğin Türkiye’sini inşa edecek olan tüm öğrencilerimizi, gençlerimizi Anadolu’nun Akademisi olarak gördüğümüz Serdivan Fikir ve Sanat Akademimize bekliyoruz” diye konuştu.