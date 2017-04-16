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16 Nisan 2017 15:05

Başkan Alemdar oyunu kullandı

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Bahçelievler Gazi İlköğretim Okulu 1061 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Başkan Alemdar oyunu kullandı

16 Nisan 2017 15:05


Oy verme işleminin başladığı ilk saatlerde kızı Ayşenur ile birlikte okula gelen Başkan Alemdar, oy vermeye gelen vatandaşlarla sohbet ederken sandık başında görevli personele de iyi çalışmalar dileğinde bulundu. Serdivan’ın, il genelinde en fazla sandık ve seçmen sayısıyla ikinci sırada yer aldığını hatırlatan Başkan Alemdar, "216 sandıkta toplam 84 bin 774 seçmeninin demokratik haklarını bir kez daha yansıtmak için sandık başına gitti. Oy verme işlemi boyunca Serdivan genelinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Oylama, sükunet içerisinde devam ediyor. Referanduma katılım oranı son derece yüksek. Bu referandum ülkemiz için milletimiz için son derece önemli. Vatandaşlarımız da bu konuya ne kadar önem verdiklerini bugün bir kez daha sandıklara gelerek gösterdiler. Yeni sistem için bugün bir kez daha söz de, karar da aziz milletimizin. Bugüne kadar milletimiz her zaman doğru kararı verdi. İnşallah bugün de en doğru kararı verecektir” ifadelerini kullandı.


Kayıtlı olduğu 1061 nolu sandıkta oyunu kullanan Başkan Yusuf Alemdar, sonrasında AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Osman Çelik’le birlikte Serdivan genelinde oy verme işlemi devam eden diğer okulları gezdi.




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