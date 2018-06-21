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21 Haziran 2018 13:56

Başkan Alemdar, SEBADER üyeleriyle bir araya geldi

AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Çiğdem Erdoğan Atabek, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve AK Parti Serdivan İlçe Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya, SEBADER (Serdivan Bağlar Caddesi Kafe ve Restoranlar Derneği) üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Alemdar, SEBADER üyeleriyle bir araya geldi

21 Haziran 2018 13:56


Serdivan Bağlar (Kafeler) Caddesi’ndeki işletmelerin sadece vatandaşlara hizmetle sınırlı kalmadıklarını, sağladıkları istihdam ile de önemli bir görevi ifa ettiklerini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kafe ve restoran olarak çalışan işletmelerde yaklaşık 3 bin kişiye iş imkanı sunulduğunu, bunun da azımsanmayacak bir rakam olduğunu söyledi.


SEBADER yönetimi ile yapılan toplantıda 24 Haziran seçimlerinin önemine de vurgu yapan Alemdar, Türkiye üzerine oynanan oyunların temelinde şer odaklarının sağlam ve güçlü bir Türkiye istememelerinin yattığını ifade ederek, “İşte tam da bu sebepten, 24 Haziran seçimleri ülkemiz için, milletimiz için son derece önemli. Bugün sınır dışı operasyonları tamamen yerli ve milli imkanlarımızla ve teknolojimizle yapabiliyorsak, istihbarat için artık kimseye ihtiyacımız yoksa; çekinmeden, korkmadan dünya beşten büyüktür diyebiliyorsak, bu bizim büyümemizi ve bölgede söz sahibi olmamızı istemeyen, hem içerde hem de dışardaki şer odaklarını rahatsız edecektir. Bu güruha verilecek en güzel cevabı da yine milletimiz sandıklara giderek ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek olarak verecektir” dedi.


AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Çiğdem Erdoğan Atabek de, kısa bir konuşma yaparak 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimler için tüm vatandaşları sandıklara davet etti ve destek istedi. Dernek yönetimi ile gerçekleştirilen toplantı sonrası Milletvekili Adayı Atabek, Belediye Başkanı Alemdar, İlçe Başkanı Erken ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Kaya bölge esnafının dükkanlarına misafir oldu.




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