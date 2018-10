Başkan Alemdar, Serdivan'da Muhtarlarla buluştu

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken'le birlikte Serdivanlı Muhtarlarla buluştu.

19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle düzenlenen programda, Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Can'ın yanı sıra Serdivan'da görev alan mahalle muhtarları da hazır bulundu. Tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutlayan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar; muhtarların yerel yönetimler noktasında lokomotif görevi üstlendiğini dile getirerek, “Muhtarlık makamını bizler her zaman lokomotif olarak görüyoruz. Devlet ile millet arasında köprü kuran muhtarlarımız bizim ve milletimizin gözü kulağı konumundadır. Fedakarlık, özveri ve güler yüz gerektiren bu zorlu görevde, 24 mahalle muhtarımızla birlikte ortak gayemiz; Serdivanımıza ve hemşehrilerimize layıkıyla hizmet etmek” dedi.

Serdivan'daki hizmet anlayışının temelinde tüm paydaşların düşüncelerinin yer aldığını belirten Alemdar, “İlçemizde yakalanan başarının altında, tüm paydaşlarımızla birlikte hareket etmek yatıyor. Hemşehrilerimizin mahalle muhtarlarımız aracılığıyla ilettikleri talepleri hızlı ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Bu noktada muhtarlarımız bize mihmandarlık ediyorlar. Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken de, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, “Yerel yönetimlerde hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi noktasında muhtarlarımız önemli bir görevi yerine getiriyor. Sadece belediye nezdinde değil, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımız arasında köprü kuruyor. Milletimize hizmet yolunda her zaman muhtarlarımızla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın” şeklinde konuştu.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın ve AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken'in her zaman muhtarların yanında olduğunu belirten Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Can ise, Serdivan'da görev yapan tüm muhtarların Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a günün her saati ulaşabildiklerini ve vatandaşlardan gelen talepleri ileterek çözüm noktasında fikir alışverişinde bulunabildiklerini belirterek, “Sorunların birlikte değerlendirilmesi ve süratle çözüme kavuşturulması noktasında bu bizim için son derece önemli. Çözüm odaklı bir anlayışla hareket ederek, tüm sıkıntılarımızı ve taleplerimizi rahatlıkla iletebiliyoruz. Ortak gayemiz, temsil noktasında bizlere sorumluluk yükleyen vatandaşlarımıza hakkıyla hizmet edebilmek” ifadelerini kullandı.