Başkan Alemdar sergiye katıldı

Dr. Fatih Savaşan'la birlikte sergiye katıldı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ile birlikte Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Çini Ana Sanat Dalı Bölümünde eğitim gören öğrencilerin eserlerinin yer aldığı ‘Mavi Düşler' sergisini gezdi. Çalışmaları tek tek inceleyen ve öğrencilerle sohbet eden Başkan Alemdar ve Rektör Savaşan, sergideki çiniler hakkında eser sahiplerinden bilgi aldı.

“Gelecek nesillere aktarılacak”

Başkan Yusuf Alemdar, Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nin altı yıldır ulusal ve uluslararası birçok etkinlikle birbirinden değerli isimleri misafir ettiğini, farklı birçok sanatsal ve kültürel etkinliğe de ev sahipliği yaptığını belirterek, çininin yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına vesile olacağına inandığını ifade etti.Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da, sergiye ev sahipliği yapan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür ederek, emeği geçen tüm sanatçılara başarılar diledi.