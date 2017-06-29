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29 Haziran 2017 18:10

Başkan Alemdar vizyon projelerden birini daha hayata geçiriyor

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan’a değer katacak yeni vizyon projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade ederek, DSİ tarafından ıslah çalışmaları tamamlanan Darboğaz Deresi Projesi için de önümüzdeki hafta ihaleye çıkılacağını söyledi.

Başkan Alemdar vizyon projelerden birini daha hayata geçiriyor

29 Haziran 2017 18:10


Rekreasyon Projesi kapsamında köprüler ve çevre düzenlemesi için ihale yapılacağını belirten Alemdar projenin detayları hakkında da bilgi verdi. Başkan Alemdar, 27 bin 500 metrekare toplam alanda yaklaşık bin 600 metre uzunluğundaki güzergahın yapılacak rekreasyon çalışması sonrası sosyal donatı alanı olarak Serdivan’a hizmet vereceğini söyledi.


“Herkese hitap edecek”


Projede geleneksel ve modern mimarinin bir arada olacağını belirten Başkan Yusuf Alemdar, bunu yaparken estetik unsurların da asla göz ardı edilmeyeceğini söyledi. Alemdar, Darboğaz Deresi’ndeki çalışmaların tamamlanması ile birlikte bin 600 metre uzunluğundaki bu hattın Serdivanlıların yeni buluşma noktası olacağını ifade ederek, taş köprülerden modern aydınlatma sistemlerine kadar tüm ayrıntıların düşünüldüğü proje ile bölgenin çehresinin değişeceğini ve Serdivan’a yeni bir doku kazandıracaklarını söyledi. Bahçelievler, 32 Evler ve Kemalpaşa Mahallelerini kapsayacak rekreasyon projesinde çocukların ve engellilerin de unutulmadığını ifade eden Alemdar, çocuklar için yapılacak serbest oyun alanlarının yanı sıra engelsiz fitness alanlarının da proje kapsamında hayata geçeceğini belirtti.


Başkan Alemdar’ın detaylarını paylaştığı Darboğaz Deresi Rekreasyon Projesi’nin köprü ve çevre düzenleme ihalesi 4 Temmuz Salı günü Belediye Encümen Salonu’nda gerçekleşecek.




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