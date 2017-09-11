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11 Eylül 2017 16:07

Başkan Alemdar’an İl Emniyet Müdürü Kaya’ya ziyaret

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Başkan Alemdar’an İl Emniyet Müdürü Kaya’ya ziyaret

11 Eylül 2017 16:07


Son emniyet müdürleri kararnamesi ile Sakarya’ya atanan İl Emniyet Müdürü Kaya’nın Bitlis’teki başarılı hizmetlerini Sakarya’da da sürdüreceğine inandıklarını dile getiren Alemdar, Serdivan’da da huzur ve güven ortamının sürekliliği için belediye olarak tüm kurumlarla ve özellikle kolluk kuvveti noktasında emniyet teşkilatıyla uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da aynı duygular içerisinde Sakarya’ya hizmet etmenin gayreti içerisinde olacaklarını belirterek Başkan Yusuf Alemdar’a teşekkür etti.




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