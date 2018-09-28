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Başkan Alemdar'dan, Rektör Savaşan'a ziyaret

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof.

Dr. Fatih Savaşan'ı makamında ziyaret etti.


Sakarya Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Kahraman'ın da yer aldığı ziyarette Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'a ve yeni yönetime başarılar diledi. Sakarya Üniversitesi'nin bir marka olduğunu ve Sakarya'nın yanı sıra özelde Serdivan'a ayrı bir değer kattığını ifade eden Alemdar, bu güne kadar Sakarya Üniversitesi ile koordine içerisinde hareket ettiklerini belirterek, bu uyumu devam ettireceklerini dile getirdi.


Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür etti.

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