Başkan Altuğ: "Banvit karşısında hedefimiz galibiyet"

Beşiktaş ve DAÇKA maçının ardından İBB karşısında galibiyet için parkeye çıktıklarını aktaran Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü Başkanı Akgün Altuğ, İstanbul’da alınan galibiyetin çok değerli olduğunu kaydetti. Altuğ, 3 Aralık Pazar günü Banvit karşısında da parkeye galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Başkan Altuğ, “Süper Lig’in 8 haftasını geride bıraktık. Bu maçların 4’ünü kazandık. İBB karşısında da üstün bir oyun ortaya koyarak, güzel bir galibiyet aldık. Teknik ekibimizi, sporcularımızı ve takımımıza destek olmak için Cebeci Spor Salonu’na gelen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde ligin güçlü ekiplerinden Banvit ile karşılaşacağız. Zor bir mücadele olacak. Ancak taraftarlarımızın desteğiyle Banvit’i de yenebilecek güçteyiz. Bu konuda taraftarlarımızın da desteğine ihtiyacımız olacak” dedi.

Geldikleri noktada güzel bir çizgi çizdiklerini ifade eden Başkan Altuğ, "Şanssız mağlubiyetlerin yanında güzel galibiyetler kazandık. Lig uzun bir maraton. Maç maç düşünüyoruz. 3 Aralık Pazar günü de Banvit’le zor bir maça çıkacağız. Taraftarlarımızı da bu zorlu mücadelede takımımızın yanında olmaya davet ediyorum. Mücadelenin biletleri satışa çıktı. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.