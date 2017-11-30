Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 16:16

Başkan Altuğ: "Banvit karşısında hedefimiz galibiyet"

Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü Başkanı Akgün Altuğ, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü karşısında alınan 58-69’luk galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Altuğ:

30 Kasım 2017 16:16


Beşiktaş ve DAÇKA maçının ardından İBB karşısında galibiyet için parkeye çıktıklarını aktaran Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü Başkanı Akgün Altuğ, İstanbul’da alınan galibiyetin çok değerli olduğunu kaydetti. Altuğ, 3 Aralık Pazar günü Banvit karşısında da parkeye galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Başkan Altuğ, “Süper Lig’in 8 haftasını geride bıraktık. Bu maçların 4’ünü kazandık. İBB karşısında da üstün bir oyun ortaya koyarak, güzel bir galibiyet aldık. Teknik ekibimizi, sporcularımızı ve takımımıza destek olmak için Cebeci Spor Salonu’na gelen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde ligin güçlü ekiplerinden Banvit ile karşılaşacağız. Zor bir mücadele olacak. Ancak taraftarlarımızın desteğiyle Banvit’i de yenebilecek güçteyiz. Bu konuda taraftarlarımızın da desteğine ihtiyacımız olacak” dedi.


Geldikleri noktada güzel bir çizgi çizdiklerini ifade eden Başkan Altuğ, "Şanssız mağlubiyetlerin yanında güzel galibiyetler kazandık. Lig uzun bir maraton. Maç maç düşünüyoruz. 3 Aralık Pazar günü de Banvit’le zor bir maça çıkacağız. Taraftarlarımızı da bu zorlu mücadelede takımımızın yanında olmaya davet ediyorum. Mücadelenin biletleri satışa çıktı. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
20
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç