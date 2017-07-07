Başkan Altuğ: "Hep birlikte başarıyı kovalayacağız"

Altuğ, “Geçtiğimiz günlerde kulübümüzün yönetiminde yer alan isimlerin görev dağılımlarını açıklamıştık. Şunu ifade etmem gerekir; Geniş bir yönetim kurulumuz var. Açıkladığımız isimler tüzük gereği sadece dernek yönetimidir. Asıl yönetimimiz yıllardır birlikte olduğumuz isimlerdir. Başarıya ulaşmamızda da yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın büyük bir katkısı oldu. Kendilerine destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Akgün Altuğ, “Yönetim kurulundaki isimlerimiz ve yeni katılacak arkadaşlarımızla basketbol takımımızın daha iyi yerlere gelmesi için çalışacağız. İnşallah bu yıl da hedeflerimize ilerleyerek, şehrimizi en iyi şekilde temsil etme niyetindeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve bu başarıda pay sahibi olan herkese teşekkür ediyorum. Yeni sezon takımımız ve şehrimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri şu şekilde:

Akgün Altuğ, Mahmut Kösemusul, Erdal Şenkardeş, Orhan Bayraktar, Adil Köseoğlu, Tolga Ballık, Akif Köse, Cavit Akova, Orhan Kocabıyık, Fadıl Uzak, Cem Gün, Orhan Yılgenci, Ünal Şadi Ünal, Ramazan Sezer, Gürcan Aslan, Burhan Atioğlu, Hakan Demirayak, Erhan Fidan, Faik Çiftçi, Tunç Özüuğurlu, Erdem Kamışoğlu, Mesut Fıçıcıgil, Nizamettin Sarı, Murat Ağırbaş, Emin Dülger, İsmail Filizfidanoğlu, Mahmut Essen, Muhsin Baba, Murat Alemdar, Yavuz Köprülüoğlu, Veysi Kurt.