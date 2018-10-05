Başkan Çelebi: “Hayvan sevgisi kazandırıyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Veterinerlik Şube Müdürlüğü 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle yeni bir projeye imza attı. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tespit ettiği okullara kedi evi ve mama hediye edildi. Programa Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık Daire Başkanı Yusuf Çelebi ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmi Sağıroğlu katıldı. Kedi evleri ve mama yardımı yaptıklarını dile getiren Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Büyükşehir Belediyesi olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu okullara kedi evi ve mama yardımında bulunduk. Bırakmış olduğumuz kedi evlerinde, öğrenciler hayvanları besleyecek ve onları daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Unutmamalıyız ki hayvan dostlarımızın da bir canı var ve aynı bizler gibi yemek yiyip su içmeleri gerekiyor. Bu proje ile minik öğrencilerimize hayvan sevgisini bir nebze de olsa kazandırmış olduğumuzu umuyorum” ifadelerine yer verdi” dedi.

Proje kapsamında hediyelerin verildiği okullar ise şöyle; Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi, Erenler İlköğretim Okulu, Hacı Emine Oba İlköğretim Okulu, Orhangazi İlköğretim Okulu, Türkiş İlköğretim Okulu.