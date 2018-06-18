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18 Haziran 2018 16:33

Başkan Dişli, Alandüzü’nde asfalt çalışmalarını inceledi

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Alandüzü Mahalle Muhtarı Erdem Yalgın ve Belediye Meclis Üyesi Hakan Candemir ile birlikte Alandüzü Mahallesi’nde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

Başkan Dişli, Alandüzü’nde asfalt çalışmalarını inceledi

18 Haziran 2018 16:33


Alandüzü Mahallesi’nde yapılan doğalgaz çalışması sonrası mahallede asfalt dökmeye başlayan Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Dişli, “Mahallerimizde her yıl düzenli olarak yapmış olduğumuz asfalt çalışmaları ile mahallerimizin asfalt sorununu büyük ölçüde çözmüş bulunuyoruz. İlçemize 2004 yılında bağlanan yeni mahallelerimizde çok ciddi anlamda bir asfalt çalışması yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Alandüzü Mahallesi’nde başlatmış olduğumuz asfalt çalışmalarında hava şartları nedeni ile biraz aksama oldu ancak bu bölgedeki çalışmalar kısa süre içinde bitirilerek program dahilinde diğer mahallerimizdeki çalışmalar başlayacaktır” dedi.


Başkan Dişli, Alandüzü’nde asfalt çalışmalarını inceledikten sonra mahalle sakinlerinden 82 yaşındaki Safiye Kaya’nın cenazesine de katılarak taziye dileklerinde bulundu.




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