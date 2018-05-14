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14 Mayıs 2018 16:10

Başkan Dişli, birim müdürleriyle toplandı

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile mesai öncesi sabah 07.

Başkan Dişli, birim müdürleriyle toplandı

14 Mayıs 2018 16:10

00’da bir restoranda istişare toplantısı yaptı.


Haftanın ilk gününde sabah 07.00’da Serdivan ilçesinde bulunan bir restoranda, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile toplantı yapan Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, son dönemlerde belediyenin yapmış olduğu sosyal projelerde emek veren tüm birim müdürlerine teşekkür etti.


Yaz sezonunun yaklaşması nedeniyle ilçede hızla başlayacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunan Başkan Dişli, "İlçemiz genelinde halkımıza yararlı hizmetleri ortaya koyabilmek için belediye birim müdürlerimizle düzenli olarak bir araya gelerek istişare yapıyoruz. Yapmış olduğumuz bu toplantılarda birim hizmetlerimiz hakkında bilgi alarak, yapılan işlerimizi kontrol ediyoruz" dedi.




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