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07 Mayıs 2018 15:36

Başkan Dişli, birim müdürleriyle toplantı yaptı

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile meclis salonunda istişare toplantısı yaptı.

Başkan Dişli, birim müdürleriyle toplantı yaptı

07 Mayıs 2018 15:36


Adapazarı Belediyesi meclis salonunda yapılan toplantıda belediye birim müdürleriyle değerlendirme toplantısı yapan Başkan Dişli, müdürleri tek tek dinleyerek tamamlanmış ve yapılması gereken çalışmalar hakkında talimat verdi. Yaz sezonunun yaklaşması nedeniyle ilçede hızla başlayacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunan Başkan Dişli, "İlçemiz genelinde halkımıza yararlı hizmetleri ortaya koyabilmek için belediye birim müdürlerimizle düzenli olarak bir araya geliyoruz. Yapmış olduğumuz bu toplantılarda birim hizmetlerimiz hakkında bilgi alarak, yapılan işlerimizi kontrol ediyoruz. Daha kaliteli bir hizmet için çalışıyor ve çalışmaya devam ediyoruz. Müdürlerimizin şehre hizmet adına gönülden çalıştıklarını biliyorum" dedi.




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