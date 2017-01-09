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09 Ocak 2017 22:27

Başkan Dişli, “Ekiplerimiz 7 farklı bölgede nöbet tuttu”

Başkan Dişli, “Ekiplerimiz 7 farklı bölgede nöbet tuttu”

09 Ocak 2017 22:27

Adapazarı Belediyesi, karla mücadele kapsamında oluşturduğu 7 farklı ekiple sabaha kadar çalıştı.
Ekiplerin daha çok yüksek bölgelerde konuşlandığını kaydeden Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, hazır bekletilen araçların ihtiyaç olan bölgelere yönlendirildiği söyledi. Kar başlamadan karla mücadele ekibini oluşturduklarını ifade eden Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, “Hafta sonu başlayan kar yağışıyla birlikte belediyemiz Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden oluşturduğumuz ekibimiz 3 vardiya çalışarak kapanan yolların kısa sürede ulaşıma açtı. Yağıştan etkilenecek 7 farklı noktada konuşlanan ekiplerimiz, kar yağışının başlaması ile birlikte özellikle yüksek bölgelerden başlayarak sabaha kadar mesai yaptı”dedi.
Karla Mücadele ekiplerinin birbirleriyle sürekli irtibat halinde olduğunu kaydeden Başkan Dişli, “Kar yağışının yoğun olduğu yüksek bölgelerde zaman zaman diğer ekiplerden de takviye yapılarak, sorunlar kısa sürede çözüldü. 5 adet kar küreme, 5 adet tuzlamalı kamyon, 2 adet greyder, 1 adet loder, 2 adet kar ve tretuvar temizleme ile 2 adet tretuvar ve tuzlama aracı ile çalışan ekiplerimiz belediyemizin 4445054 numaralı çağrı merkezine gelen ihbarları da zamanında değerlendirerek, yüksek bölgeler de dahil ulaşıma kapalı yol bırakmadı” dedi.



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