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20 Haziran 2018 12:58

Başkan Dişli, emekler boşa gitmemesi için destek istedi

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Başkan Dişli, emekler boşa gitmemesi için destek istedi

20 Haziran 2018 12:58


Seçime sayılı günler kala, esnaf ziyaretleri ve kahvehane ziyaretlerine yoğunluk veren Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, yaptığı ziyaretlerde 24 Haziran’da yapılacak Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine dikkat çekerek, “17 yıldır ülkemizde yapılan değişimleri yaşayarak hep birlikte görüyoruz. Memurun maaşını ödeyemeyen, IMF’den borç alarak ödeyen bir hükümetten bu günlere geldik. Sandığa giderken bunlar unutulmamalıdır. Hükümetimiz ülkenin refaha kavuşması için bu kadar yıl emek vermişken yapılacak en küçük bir hata bizi telafisi olmayan eski günlere götürür. Yapılan ve proje aşamasında olan yapılacak hizmetleri biliyorsunuz. Daha güçlü bir Türkiye için hepimizin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor”dedi.




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