Başkan Dişli engelli gençlerle özel olarak ilgilendi

10-16 Mayıs Engelliler haftası nedeniyle Adapazarı Belediyesi ve Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu tarafından Poyrazlar Gölünde düzenlenen piknik etkinliğe, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Önder Karan, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Başkanı Nadide Dülger, Genel Sekreter Kenan Çetinkaya, İş adamı Muzaffer Güneş, Adapazarı Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Organizasyonda konuşan Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Başkanı Nadide Dülger, desteklerinden dolayı Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’ye teşekkür etti.

Masaları tek tek dolaşarak engelli vatandaşlarla özel ilgilenen Başkan Dişli, engelli vatandaşlar için olumlu tutum ve davranışların artması gerektiğine dikkat çekerek,“Engelli kardeşlerimizle ilgili her konu, oldukça hassas ve insani sorumluluk gerektiren bir konudur. Onların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, karşılaşabilecekleri tüm engelleri kaldırmak, kaliteli yaşam sürebilmelerini sağlamak, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal sorumluluğudur. Son yıllarda ülkemizde bu konuda ciddi atılımlar ve projeler hızla devam ediyor. Biz de Adapazarı Belediyesi olarak bu konuda elimizden gelen desteği şimdiye kadar olduğu bundan sonraki süreçte de göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Günün anısına özel anı defterine yazan Başkan Dişli, misafirlerle birlikte balon uçurdu. Program Adapazarı Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisi ve yemek ikramı ile devam etti.