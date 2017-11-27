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27 Kasım 2017 16:49

Başkan Dişli, "Kariyer Günleri"nin konuğu oldu

Arifiye Muhammed Fatih Safitürk Kamu Yurtlar Kurumu’nda Kariyer Günleri’nin konuğu olan Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, gençlere vakitlerini boş geçirmemelerini ve en az bir dili ana dili gibi konuşmaya gayret göstermelerini istedi.

Başkan Dişli,

27 Kasım 2017 16:49


Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Arifiye Muhammed Fatih Safitürk Erkek Öğrenci yurdunda “Kariyer Günleri”nin konuğu oldu. Programa Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Arif Özsoy ile KYK Muhammed Fatih Safitürk Yurt Müdürü Mahmut Aktunç da katıldı. Programa başlamadan önce öğrencilerin sorularını alan Başkan Dişli, sorulan soruları yanıtladı. Öğrencilerden soru sormaya çekinmemelerini isteyen Başkan Dişli, “Çünkü sorduğunuz sorular size her zaman artı kazandıracak. Sorarak öğreneceksiniz” dedi.


Eski şartlarda verilen eğitimle yeni şartlarda verilen eğitim arasındaki farkı anlatmaya çalışan Başkan Dişli, “Artık her türlü imkan elinizde. Elinizdeki akıllı telefonlarla merak etiğiniz her konuya tek tuşla ulaşabiliyorsunuz. Teknolojinin yararları olduğu kadar zararlarını da dikkate almak gerekiyor. Elinizdeki akıllı telefonların sizi kullanmasına fırsat vermeyin. Dünyada olanları görüyorsunuz. ABD özgürlük getireceğiz adı altında Irak’ı yerle bir etti. Irak’ın tüm uçuş programları ABD’nin elinde olduğundan Irak’ta hiçbir uçak havalanamadı ve çok çabuk işgal edildi. Teknoloji çok önemli. Siz çok çalışacaksınız tüm bu oyunları bozacaksınız. Myanmar ve Suriye’de olanları görüyorsunuz. Suriye vatandaşlarına ev sahipliği yapıyoruz. Çanakkale şehitler anıtına gittiğinizde Haleplilerin yattığını görürsünüz. Şimdi onların torunları camı dahi olmayan beton evlerde yaşam mücadelesi verirken biz burada sefamızı süremeyiz. Bunun vebali hepimizin” diye konuştu.


Müslümanlar üzerine oynanmak istenen oyunları gençlerin bozacağına inandığını kaydeden Başkan Dişli, “Bir gününüzü bile boş geçirmeyin çok okuyun, çok öğrenin. Bu coğrafya önemli coğrafya. Ülkenin içindeki ve dışındaki oyunları bozmak sizin elinizde. Hedefiniz her zaman kendi alanınızda en iyisi olmak olsun. Türkiye’yi süper güç yapacak sizlersiniz” şeklinde konuştu.




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