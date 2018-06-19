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19 Haziran 2018 15:49

Başkan Dişli, seçim turunda

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, AK Parti Milletvekili adayı Çiğdem Erdoğan Atabek ile seçim çalışmalarına katılarak Erman Han Pasajı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı il Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu.

Başkan Dişli, seçim turunda

19 Haziran 2018 15:49


Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, hafta sonu yapılacak Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı genel seçimleri öncesinde Erman Han Pasajında vekil adayı Çiğdem Erdoğan Atabek ile yaptığı ziyaretlerde esnaftan destek istedi. Cumhur ittifakının Türkiye’nin üzerine karşı oynanan senaryolara karşı oluşan milli cephe olduğunu ifade eden Başkan Dişli, “Bizlere milli ve tarihi bir sorumluluk yükleyen 24 Haziran Seçimleri, Cumhurun, yani milletin kendisini oylayacağı, milletin kendi kaderini belirleyeceği tarihi bir seçimdir. Bu seçim, Türk düşmanlığı besleyen egemen güçlerle, Türkiye muhalifliği yapanlarla mücadeledir. Bu millet 15 Temmuz’da nasıl birlik ve beraberlik içerisinde tek yumruk olmuşsa, 24 Haziran Seçimlerinde de Cumhur İttifakıyla kenetlenecektir. Ülkemizin geleceğini ilgilendiren bu seçimlerde, Türkiye üzerinde oynanan çirkin senaryoları 15 Temmuz’da olduğu gibi, yine bertaraf edeceğiz”dedi.




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