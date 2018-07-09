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09 Temmuz 2018 17:39

Başkan Dişli yol açım çalışmalarını inceledi

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Karadavutlu Köyünde başlanan yol açım çalışmaları ve tarla yollarının malzemeli tesviye çalışmalarını inceledi.

Başkan Dişli yol açım çalışmalarını inceledi

09 Temmuz 2018 17:39


Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Karadavut Mahallesinde devam eden çalışmaları gezerek Fen İşleri Müdürü Derya Dinçer Şirvanlıoğlundan bilgi aldı. Yol açım çalışmalarını kendisinin kullandığı arazi aracıyla denetleyen Başkan Dişli yaptığı açıklamada, “İmar uygulamaları tamamlanmış bölgelerde, vatandaşlarımızın da talepleri doğrultusunda yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Gelişime açık ve yapılaşmanın yoğun olduğu ilçemizde yeni yollara ihtiyaç duyulması sebebiyle yeni yollar açıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 2018 yılında 97 noktada yol açım çalışması yapılacak.Ayrıca ihale kapsamında Camili Mahallesi’nde 18 uygulaması yapılan yerlerde 4 bin metrelik yol açım çalışmasına başlandı.Açılan yeni yollarımız ve çıkmaz sokaklarımızla birlikte, mahallerde ulaşım daha da rahatlayarak vatandaşımıza büyük kolaylık sağlayacak” dedi.


Başkan Dişli daha sonra Karadavut Mahallesi’nde köy kahvehanesini ziyaret ederek Mahalle Muhtarı Harun Ölmez ve köy halkı ile sohbet etti.




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