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02 Ağustos 2018 15:31

Başkan Dişli’den, APEK’e ziyaret

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi (APEK) 68.

Başkan Dişli’den, APEK’e ziyaret

02 Ağustos 2018 15:31

Olağan Genel Kurulu sonrası yeniden başkanlığa seçilen Sebahattin Karasakal‘a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


27 Haziran’da gerçekleşen Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi seçimlerinde üyelerin desteğini alarak başkanlığa seçilen Sebahattin Karasakal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, APEK’in güçlü bir çiftçi kuruluşu olduğunu söyledi. APEK Başkanı Sebahattin Karasakal ve ekibinin önemli bir göreve talip olduğunu ifade eden Başkan Dişli, APEK Başkanımız Sebahattin Karasakal ve yönetim kurulu üyelerinin yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum. Görevinde başarılı hizmetlere imza atacağına inancım tamdır. Yeni görevi önce kendisi sonra İlçemiz için hayırlı olur” dedi.


Ziyarette Adapazarı hakkında çeşitli konular konuşularak değerlendirmeler yapıldı. Olağan Genel Kurulu sonrası yeniden başkanlığa seçilen Sebahattin Karasakal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Dişli’ye teşekkür etti.




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