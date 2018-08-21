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21 Ağustos 2018 12:42

Başkan Erdoğan’ın vekalet kurbanı Sakarya’da kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un Türk Kızılayı aracılığıyla yurtiçi için verdikleri dört adet kurban Sakarya’da kesildi.

Başkan Erdoğan’ın vekalet kurbanı Sakarya’da kesildi

21 Ağustos 2018 12:42


150 yıldır ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç sahibi insanlara elini uzatarak milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban eti ulaştıran Türk Kızılayı bu yıl da “Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün” sloganıyla yola çıkmıştı. Bu kapsamda Türk Kızılayı tarafından geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, kurban döneminde hayırseverlerden gelen kurban vekaletlerinden elde edilen etler, Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerindeki binlerce ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.


Kızılay tarafından geleneksel hale getirilen Vekaletle Kurban Kesimi Kampanyası bu yıl da devam etti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un Türk Kızılayı aracılığıyla yurtiçi için verdikleri dört adet kurban Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan Et Entegre Tesisi’nde ki kesimhanede kesildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türk Kızılayı Kurumsal İletişim Direktörü Ebubekir Kalkan bu sene Türkiye’den vekalet edilen bütün kurbanların Sakarya’da kesileceğini belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un kurban vekaletlerini Türk Kızılayı’na verdiklerini söyleyen Kalkan, “Cumhurbaşkanımız ve Kızılay Onursal Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan kurban vekaletini her sene olduğu gibi bu sene de Kızılay’a verdi. Ülkemizle birlikte Kenya Kudüs ve Afganistan’a vekalet verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer bağışçılarımızın vekaletleriyle kurbanlarımız bütün dünyaya, gönül coğrafyamıza birer iyilik olarak ulaşacak. Bütün kurban bağışçılarımızın bayramını kutluyoruz, ibadetleri kabul olsun. Bu sene Türkiye’den vekaletleri alınan bütün kurbanlarımız Sakarya’da kesilecek” dedi.


Açıklama sonrasında Kalkan, Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un isimlerini okuyarak vekaletlerini kasaba iletti.




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