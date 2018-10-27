Başkan Kaya: “Geyva markamızı Dünya genelinde bilinir kılacağız”

Antalya'da devam eden YÖREX fuarında Geyve Belediyesi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Geyve Belediyesi tarafından hizmete açılan Türkiye'nin ilk ve tek üretim merkezinde üretilen ürünlerin tanıtımı devam ediyor. Antalya'da devam eden YÖREX Fuarında stant açan Geyve Belediye yurdun dört yanından gelen misafirlere geleneksel yöntemlerle hazırlanan ürünleri tanıtıyor. Antalya YÖREX Fuarında yoğun ilgi gören Geyva markalı ürünler aynı anda Hendek Tarım Fuarında da görücüye çıktı. Fuara katılan binlerce vatandaşa tanıtılan ürünlere ilgi sevindirdi. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya yaptığı açıklamada, “SATSO Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde hizmete açtığımız Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezimiz geleneksel metotlarla ürün üretmeye devam ediyor. Geleneklerimiz ile modernizmi birleştiren Geyva markalı ürünlerimizin tanıtımı ve pazara girmesi için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Antalya YÖREX, Hendek'te kurulan Sakarya Tarım Fuarı ve şimdi de Agora Avm'de stant açtık. Hem medya iletişim araçları hemde doğrudan vatandaşın beğenisine sunarak Geyva markamızı tanıtıyoruz” diye konuştu.

“Geyva markamızı Dünya genelinde bilinir kılacağız”

Başkan Murat Kaya sözlerinin devamında, “Geyve'de yetişen ürünlerin işlendiği tesisimizden çıkan Geyva markamızı sadece iç piyasada değil Dünya genelinde bilinir kılacağız. Tamamen yerli ve milli olan ürünlerimizin hak ettiği Pazar payına ulaşması için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Şehrin markası Geyva sloganıyla çıktığımız bu yolda hem şehrimizin tanıtımı hemde bölgemizde yetişen ürünlere yeni pazarlar bulacağız. Herkesin kazançlı olacağı projemiz ile çiftçimizin alın teri döktüğü ürünü değerlenecek. Kadın istihdamını artıracağız. Aynı zamanda yetim ve öksüz çocuklarımızın okul harçlığı çıkacak. Kısaca proje ile herkes kazanacak” diye konuştu.