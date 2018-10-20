Başkan Öztürk, muhtarlar ile bir araya geldi

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk beraberinde Erenler İlçe Kaymakamı Salih Karabulut ile birlikte '19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle Erenler Muhtarlar Derneğinde ilçe muhtarları bir araya geldi. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayan Başkan Öztürk ve İlçe Kaymakamı Karabulut muhtarlara çalışmalarında kolaylıklar diledi.

İlçedeki 33 mahalle muhtarının bir araya geldiği programda muhtarların önemli görevler üstlendiğine dikkat çeken Başkan Öztürk, “Halkımızın tercihi ve seçimiyle işbaşına gelmiş muhtar kardeşlerimiz, son derece önemli bir makamda bulunmaktadırlar. Bugüne kadar muhtarlarımızla uyumlu ve koordineli bir şekilde ilçemizde birçok hizmeti birlikte gerçekleştirdik. Aynı heyecanla ilk gün ki aşkla nice projeleri birlikte hayata geçirmeyi diliyor, muhtarlar gününüzü kutluyorum. Bugün vesilesiyle, tüm muhtarlarımıza çalışmalarında kolaylık ve esenlikler diliyorum” dedi.

Erenler Muhtarlar Derneği Başkanı Şaban Süleyman ise tüm ilçe muhtarları adına yaptığı konuşmasında Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk ve İlçe Kaymakamı Salih Karabulut'a ziyaretleri için teşekkür etti.