Başkan Öztürk, muhtarları dinledi

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, genişleyen hizmet ağını daha iyi yönetebilmek ve sorunların daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulabilmesini sağlamak için düzenlenen istişare toplantısında ilçe muhtarları ile bir araya gelerek muhtarları dinledi. Sakarya Park'ta düzenlenen istişare toplantısına, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Muhtarlar Derneği Başkanı Şaban Süleyman, ilçe muhtarları katıldı.

Yapılan genel değerlendirme ve bilgilendirmelerin ardından İlçe genelinde sürdürülen çalışmalara değinen Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk Muhtarların sorunların çözümünde büyük rolü olduğunun altını çizerek, “Amacımız Erenleri bir adım daha ileri nasıl götürebiliriz. Bu konuda ve sorunların çözümü konusunda siz muhtarlarımızın görüş ve önerileri bizler için önemli. Sizler istekleri ve sorunları bildiriyorsunuz bizler de çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstişare yoluyla ilçemiz adına güzel işler yapma gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Toplantıda Erenler Muhtarlar Derneği Başkanı Şaban Süleyman meslektaşları adına talepleri dile getirirken mahalle muhtarları da bölgeleri ile ilgili konularda taleplerini dile getirdiler.