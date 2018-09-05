Başkan Öztürk Zabıta Haftasını kutladı

yıldönümünü kutladı.

Zabıta Haftası nedeni ile belediyedeki zabıta personeli ile bir araya gelen Başkan Öztürk zabıta personeli ile tek tek tokalaşarak haftalarını kutladı. 192 yıldır vatandaşların huzurunu sağlayan zabıtaların yerel yönetimlerin en köklü teşkilatı olduğunu belirten Başkan Öztürk yaptığı açıklamada, “192 yıldır vatandaşların huzurunu sağlayan verilen görevlerini fedakârca yerine getiren zabıtalar yerel yönetimlerin en köklü teşkilatıdır. Belediyemizin en önemli birimlerinden olan zabıta ekiplerimiz gece gündüz demeden 24 saati ilçemiz için önemli görevleri yerine getiriyorlar. Mesai gözetmeksizin çalışan tüm arkadaşlarımızın 192 yıllık köklü teşkilatın zabıta haftasını kutluyorum” dedi.

“Belediyemizin gören gözü işiten kulağı”

Başkan Öztürk sözlerinin devamında, “ Zabıta ekiplerimiz kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Şehir hayatında düzenin sağlanabilmesi için güvenlik ve asayiş ile denetim ve kontrol mekanizmalarından taviz verilmemesi gerekmektedir. Tüm bu görevleri yerine getirirken Belediyemizin gören gözü ve işiten kulağı olan Zabıta Teşkilatımız aynı zamanda Belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Zabıta Müdürlüğümüz bütün personeli ile vatandaşlarımızın her zaman yanında ve hizmetindedir” diye konuştu.