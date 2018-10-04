Başkan Öztürk'ten Kaynarca'ya geçmiş olsun ziyareti

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Başkan Yardımcısı Ali Akdeniz ile birlikte Kaynarca'da yaşanan sel felaketi sonrası Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel'i makamında ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu. Ziyarette Başkan Öztürk, “Yaşanan sel felaketinden dolayı büyük üzüntü duyduk. Sel felaketinin izlerinin silinmesi adına her türlü desteğe hazırız. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın” diyerek Özel'e geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özel ise, ziyaretlerinden dolayı Başkan Öztürk ve Başkan Yardımcısı Akdeniz'e teşekkür etti.