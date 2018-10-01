Başkan Öztürk'ten, Rektör Sarıbıyık'a ziyaret

Dr. Mehmet Sarıbıyık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Muhammet Kıratlı'nın da hazır bulunduğu ziyarette Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Sakarya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı makamında ziyarette ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Sarıbıyık ve Başkan Öztürk'ün görüş alışverişinde bulunduğu ziyarette Başkan Öztürk, “İlimize kazandırılan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitemizde Rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ın yeni görevini başarı ile icra etmesini ve yeni görevinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ziyarette Yeni Üniversitenin Rektörlük binasının ilçeye kazandırılması için yer önerisinde bulunan Başkan Öztürk, “Yeni Üniversitemizin Rektörlük binasının Erenlere gelmesi ile ilgili Rektörümüze üç ayrı yer önerisinde bulunduk. Erenler Belediyesi olarak bunun için ne gerekiyorsa yapmaya da hazır olduğumuzu açıkça belirttik. Yerler ile ilgili bir açıklama yapmayı şimdilik uygun görmüyorum. Ancak gerekli bilgileri Rektörümüze ilettik en kısa sürede inşallah bu yerleri Rektörümüzle beraber gezerek en uygun yerin belirlenmesi ile Sakarya Uygulamaları Bilimler Üniversitesi Rektörlük binasının Erenler ilçemize kazandırılmasına ilişkin adım atmış olacağız” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Sarıbıyık ise, üniversite-şehir işbirliği açısından kamu kurum ve kuruluşlarıyla bağlantıların çok güçlü olmasının önemine değinerek, “Sakarya Uygulamaları Bilimler Üniversitesi Rektörlük binasının Erenler ilçesine yapılmasına yönelik Başkanımızın önerdiği yerleri en kısa zamanda giderek yerinde incelemelerimizi yapmamız noktasında mutabık kaldık. Amacımız Sakarya'mızda kurulan ikinci devlet üniversitemizin en iyi şekilde yapılanmasını ve gelişmesini sağlamak bunun içinde Rektörlük binasının kurulacağı yer son derece önem arz ediyor. Belediye başkanımızın önerdiği çok uygun yerler var gidip yerinde görecek ona göre bir adım atacağız” şeklinde konuştu.