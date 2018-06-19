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19 Haziran 2018 16:56

Başkan Pistil: “Güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi asfalt işlemlerinin tamamladandığı arterlerde yol ve yaya çizgileri ile tabela çalışmaları gerçekleştiriyor.

Başkan Pistil: “Güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

19 Haziran 2018 16:56


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla şehir merkezi ve 16 ilçede başlatılan asfalt çalışmalarının ardından güzergahlarda yol ve yaya çizgileri ile tabela çalışmaları gerçekleştirdiklerini duyurdu. Pistil, “Asfalt işleminin tamamlanan güzergahta gerekli yol ve yaya çizgileri ile tabela çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin genelinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.


Pistil, “Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığımız tarafından şehir merkezinde ve 16 ilçede asfalt çalışmaları gerçekleştirerek güzergahları yeniliyor. Biz de yenilenen arterlerde çizgi çalışmalarını tamamlıyoruz. Bazı arterlere ise tabela çalışmaları gerçekleştiriyoruz. İnşallah koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.




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