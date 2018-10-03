Başkan Toçoğlu: "1 yılda 45 milyon metreküp atıksu arıttık"

SATSO Çevre Koruma Dairesi Komisyonu üyeleri, Başkan Zeki Toçoğlu'nu makamında ziyaret etti. Hoş sohbet eşliğinde gerçekleşen ziyarette konuşan SATSO Çevre Koruma Komisyonu Başkanı Tuncer Açan, “Komisyon olarak SATSO öncülüğünde çevre hassasiyetinin ilimizde en üst düzeyde olması için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda SATSO paydaşlarına ziyarette bulunarak çalışmalarımız hakkında bilgi veriyoruz. Büyükşehir Belediyemizin çevre çalışmalarını yakından takip etmekteyiz. Belediyemizin çevreye göstermiş olduğu hassasiyet için Başkan Toçoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Toprağın ve yeşilin şehri”

Sakarya'nın doğal güzelliklerini korumak için elinden geleni yapacağını ifade eden Başkan Toçoğlu, “Sakarya; Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, toprağın ve yeşilin şehridir. Büyükşehir Belediyesi olarak göreve başladığımız ilk günden bu yana tercihimizi doğandan, insandan, denizden ve yeşilden yana kullandık. Şehrin geleceği için yeni parklar, meydanlar ve yeşil alanlar kazandırdık. İnşa ettiğimiz yeni yaşam alanları ile vatandaşlarımızın gökyüzü ile temasının kesilmesine asla izin vermedik. SASKİ tarafından inşa edilen kanalizasyon hatları ve atıksu arıtma tesisleriyle Karadeniz'i, Sapanca Gölü'nü ve Sakarya Nehrini, gölleri ve dereleri koruma altına aldık. 2009 yılından günümüze inşa ettiğimiz 2 bin 450 kilometreyi aşan kanalizasyon hattı ile Sakarya'da su kaynaklarına atık su karışmıyor. Kuzey sahillerimizde temizliğin sembolü Mavi bayrak dalgalanıyor. 1 yılda 45 milyon metreküp atıksu arıttık” diye konuştu.

“İletişim halindeyiz”

Başkan Toçoğlu, "Çevre, Büyükşehir Belediyesi olarak hassas olduğumuz konuların başında gelmektedir. Çevre konusunda hep birlikte bir hassasiyet ortaya koymalıyız. Bu noktada şehrin tüm kurumlarıyla iletişim halindeyiz. Yine SATSO tarafından çalışmaları yürütülen ‘Sakarya Tarımsal Ürünler Mükemmeliyet Merkezi' Arifiye ilçemizde 30 hektarlık bir alan üzerine inşa edilecek. Çevre konusunda hassasiyetimiz devam edecek. Çünkü Büyükşehir demek; yeşil alanlarıyla, temiz içme suyu kaynaklarıyla, doğal güzellikleriyle büyüyen bir şehir demek" ifadelerini kullandı.