Başkan Toçoğlu 127. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ankara'da 127. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen 127. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'da katıldı. AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri, il başkanları, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile parti mensuplarının yoğun katılımı ile gerçekleştirilen toplantının ardından Başkan Toçoğlu, değerlendirmelerde bulundu.

"Tevazu içerisinde çalışacağız"

Başkan Toçoğlu yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen 127. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na İl Başkanımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımız ile Adapazarı Belediye Başkanımızla birlikte katıldık. Sayın Cumhurbaşkanımız tevazunun hep ön planda tutulması gerektiğini ifade ederek, gurura, kibire, hizipçiğe AK Parti'de yer olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi asıl gayemizi aklımızdan bir an olsun çıkarmayacağız. Bizim asıl gayemiz milletimize hizmet etmek, gönüllere girmektir. Temel ilkemiz olan tevazu ile ilkelerimize bağlı kalarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. En büyük referansımız olan hizmetlerimizi milletimizle, hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi şehrimizi geleceğe taşıyacak altyapı, üstyapı faaliyetlerini sosyal belediyecilik projelerini milletimizin hizmetine sunacağız. Bizim asli misyonumuz milletimize hizmettir. Bu yolda daha fazla çalışmaya ve gayret etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.