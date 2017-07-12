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12 Temmuz 2017 17:46

Başkan Toçoğlu, 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında 15 Temmuz darbe gecesi Sakarya’da gazi olan vatandaşları ziyaret etti.

Başkan Toçoğlu, 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti

12 Temmuz 2017 17:46

Başkan Toçoğlu’na Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, Albay Emin Dursun, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, il müdürleri ve gazi yakınları yer aldı.


Vali İrfan Balkanlıoğlu, “15 Temmuz gecesi Sakarya’da gazi olan kahramanlarımızı ziyaret ettik. Şehit ve gazilerimize minnet borçluyuz. Şehitlik ve Gaziliğin karşılığı hiçbir dünyevi değerle ölçülemez. Gazilerimiz hain darbe girişimi karşısındaki cesur duruşlarıyla destan yazdılar. Kahraman gazilerimiz o gece şanlı bir vatan müdafaası örneği gösterdiler. Göğsünü siper edip, hayâsızca akını durduran şehit ve gazilerimizin hakkını ödeyemeyiz. Şehit ve gaziler, milletin şerefidir. Cenab-ı Hak, vatanı için canını ortaya koyan tüm yiğitlerimizden razı olsun” dedi.


15 Temmuz Gazilerine yapılan ziyaretlerin ardından konuşan Başkan Toçoğlu, “Yaşanan kalkışma sonucunda ülkemizde 249 şehidimiz, 2 binden fazla gazimiz var. Bizlerde bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehrimizde gazi olan kardeşlerimize ziyaretlerde bulunduk. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. O gece göğsünü mermiye siper eden, vatanını savunan tüm kahramanlarımıza minnettarız. Demokrasimize, özgürlüğümüze, milletimize ve vatanımıza göz diken hainlere karşı her zaman dik bir şekilde karşı duracağız” diye konuştu.


Başkan Toçoğlu, “Bizler bugün bayrağımızın altında güvenli bir şekilde yaşıyor, minarelerimizden ezan sesleri yükselmeye devam ediyorsa bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Rabbim onlardan razı olsun. Rabbim bir daha böyle bir karanlık geceyi ülkemize ve milletimize yaşatmasın” şeklinde konuştu.




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