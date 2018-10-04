Başkan Toçoğlu 17 mahalle muhtarı ile biraraya geldi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yapılan çalışmaların bahsedildiği toplantıda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Toçoğlu da katıldı. AKOM'da gerçekleştirilen toplantıda Başkan Toçoğlu'na Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, Ulaşım Daire Başkanı Fatih Pistil, Hendek Muhtarlar Derneği Başkanı Dursun Emin Kula da yer aldı.17 Mahalle muhtarı ile bir araya gelen Toçoğlu yaptığı açıklamada, “İlçemizin grup yollarını ve caddelerini 2017 yılında 12 milyonluk asfalt yatırımı ile buluşturduk. Hendek Atatürk Parkı hizmete aldık. 7 mahalleye hizmet sunacak Uludere Grubu 1. Kısım İçmesuyu Projesi ve 23 mahalleye hizmet sunacak Uludere İçmesuyu Arıtma Tesisi'ni tamamlayarak devreye aldık. Uludere Grubu 2. Kısım İçmesuyu Projesi için hazırlıklarımız sürüyor. Hendek her geçen gün hızla büyüyen bir ilçemiz. İlçe Belediye Başkanımız İrfan Püsküllü ile de uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hendek'te Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yaşamlarına katsı sağlayacak pek çok yatırımı hayata geçirdik. Hendek'in grup yollarını ve caddelerini yeniledik. Sadece 2017 yılında ilçemizi 12 milyonluk asfalt yatırımı ile buluşturduk. Grup yolu asfaltlama çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Sakarya'ya yeni bir güzergahlar kazandırdıklarının altını çizen Başkan Zeki Toçoğlu, “Hendek İtfaiye binası ile bölgedeki acil durumlara anında müdahale edilebilecek. Ortaköy Köprüsü ile Çayırbaşı, Türbeköy, Martinler ve Ortaköy Mahalleleri arası ulaşıma alternatif bir güzergah kazandırdık. Hendek Uludere Çayı üzerinde bulunan köprüyü modern bir görünüme kavuşturarak 33 metre uzunluğundaki köprüyle geçişleri güvenli hale getirdik. 20 bin metrekarelik bir alan üzerinde hayata geçirdiğimiz Atatürk Parkı; konferans salonu, yürüyüş yolları, havuzu, yeşil alanları, kafeteryası, çocuk oyun alanları, otoparkı ile hemşehrilerimizin yeni buluşma noktası oldu. İlçe merkezi ve Devlet Hastanesi arasında 4 kilometrelik yeni bulvar projesini hayata geçirdik. Orta refüjü, kaldırımı, aydınlatması ve çevre düzenlemesi ile birlikte güvenli ulaşımı sağladık. Kısa süre önce 7 mahalleye hizmet sunacak Uludere Grubu 1. Kısım İçmesuyu Projesi ve 23 mahalleye hizmet sunacak Uludere İçmesuyu Arıtma Tesisi'ni tamamlayarak devreye aldık. Uludere Grubu 2. Kısım İçmesuyu Projesi için hazırlıklarımız sürüyor. Yağışlı havalarda ciddi sorunların yaşandığı Yıldırım Beyazıt Caddesi'ni yağmursuyu altyapısıyla buluşturduk. Bakacak Mahallesi'nde 7 kilometrelik, Eskibıçkı ve Bıçkıatik Mahallelerinde ise toplam 6 kilometrelik içmesuyu hattı inşa etmek için çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizde hayata geçireceğimiz yeni projeler için hazırlıklarımız devam ediyor” diye konuştu.