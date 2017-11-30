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30 Kasım 2017 16:01

Başkan Toçoğlu: "2017’de 700 bin ton asfalt attık"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı personeli ile bir araya geldi.

Başkan Toçoğlu:

30 Kasım 2017 16:01


Düzenlenen programa SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Oktar ve Ayhan Kardan, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, şube müdürleri ve çok sayıda personel katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan YOLBAK Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, “2017 yılını çok iyi bir şekilde geçirdik. Programımızdan daha fazlasını yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah makine parkurumuza yapılacak takviyelerlerle daha fazla iş üretecek, daha büyük işlere imza atacağız. Bütün çalışma arkadaşlarıma sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum” dedi.


Başkan Zeki Toçoğlu, “Öncelikle sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Her zaman ifade ediyorum; biz iyi niyetimizle çalışırsak Allah yardım ediyor. Bu yıl da 700 bin tonun üzerinde asfalt attık. 180 derecelik sıcakta asfalt atmanın ne kadar zor olduğunun farkındayız. Sizler gibi fedakar insanlarla çalışmak işlerimizi verimli kılıyor. İlçelerimize yaptığımız ziyaretlerde teşekkür ediliyor, gayretli çalışmalarınız sahada karşımıza çıkıyor. Hepinizden Allah razı olsun” diye konuştu.


Başkan Toçoğlu, “Biz hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi asla kaybetmeyeceğiz. Gayretlerimizi göstereceğiz. Hamdolsun asfalt konusunda çok güzel bir mesafe aldık. Sahadaki çalışmalarınız bize güç veriyor. Sizin çalışmalarınız, emeğiniz, gayretiniz her türlü takdiri hakediyor. İnanıyorum; bu birlikteliğimiz, diyaloğumuz, samimiyetimiz sürdükçe şehrimiz için


daha iyi işler üreteceğiz. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.




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