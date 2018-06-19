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19 Haziran 2018 13:50

Başkan Toçoğlu: “24 Haziran yeni bir dönemin ilk adımı olacak”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Akyazı ve Hendek ilçelerini ziyaret etti.

Başkan Toçoğlu: “24 Haziran yeni bir dönemin ilk adımı olacak”

19 Haziran 2018 13:50


İlçe belediyelerine uğrayarak hizmetleri değerlendiren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, vatandaşlar ve esnafların bayramını tebrik etti. İlk olarak Akyazı’da ilçe belediyesine uğrayan Başkan Toçoğlu, Belediye Başkanı Hasan Akcan’la görüştü. Ardından Akyazı’da esnaf ziyaretlerinde bulunan Başkan Zeki Toçoğlu, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Feyzi Bora’ya başarılar dileyerek Akyazı’daki seçim çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Başkan Toçoğlu, Akyazı’da AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç ile birlikte AK Parti Milletvekili Adayı Lütfi Bayraktar’ın seçim çalışmalarına destek verdi.


Başkan Zeki Toçoğlu, temaslarını Hendek’te sürdürdü. Burada da İlçe Belediyesine uğrayarak İrfan Püsküllü’yle hizmetlerin değerlendirildiği bir görüşme yapan Başkan Toçoğlu, sürdürülen seçim çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı. Hendekli vatandaşlarla görüşen Başkan Zeki Toçoğlu, 24 Haziran’ın önemine değinerek yeni dönemin ilk adımlarının 24 Haziran’da atılacağını söyledi.


Ziyaretlerinin ardından değerlendirmelerini paylaşan Başkan Zeki Toçoğlu, “Akyazı ve Hendek ilçelerimizi ziyaret ettik. İlçe belediye başkanlarımızla hizmetlerimizi değerlendirdik. Esnaflarımızla buluştuk. Hemşehrilerimizin bayramını kutladık. 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem de parlamento seçimleri için sandığa gideceğiz. Bu tarih aynı zamanda ülkemizin yeni yönetim sistemine adımını atacağı bir tarihtir. 16 yılda elde edilen kazanımlarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Kazanımlarımızın devamı istikrarlı bir ortamla mümkün olur. İnşallah milletimizden aldığımız güçle hizmetlerimiz 24 Haziran’ın sonrasında da sürecek. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya, üretmeye, daha büyük hedeflerle milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.




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