Başkan Toçoğlu, Adapazarı Ziraat Odası heyeti ile bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Adapazarı Ziraat Odası’nın gerçekleştirmiş olduğu nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayarak, çiftçilere ve tarıma destek sunmaya devam edeceklerini söyledi. Toçoğlu, “Sakarya, ülkemizde oldukça verimli tarım alanlarına sahip şehirlerden bir tanesi. Büyükşehir Belediyesi olarak elverişli topraklarımızı korumayı, tarımda verimi arttırmayı ve çiftçimize destek olmayı kendimize görev addettik. Çiftçimize ve tarıma destek sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Tarımda verimliliği arttırmak için çeşitli alanlarda projelerin mevcut olduğunu ifade eden Başkan Toçoğlu, “Bizler şehrimizi geleceğe el birliği ile hazırlıyoruz. Her fırsatta odalarıyla ve temsilcileriyle bir araya geliyoruz. Tarımda verimliliği arttırmak için Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık Daire Başkanlığımızın çeşitli alanlarda projeleri mevcut. İnşallah tarımda verimliliği arttıracak, tarım alanlarımızdan maksimum fayda sağlayacağız. Yakın zamanda da Sakaryamızda mısır hasatı başlayacak. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bol kazanç diliyorum” diye konuştu.