Başkan Toçoğlu, Ahilik Haftası kutlama programına katıldı

SESOB Hizmet Binasında gerçekleşen kutlama töreninde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu'nun yanı sıra Vali İrfan Balkanlıoğlu, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SESOB Başkanı Hasan Alişan, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, SGK İl Müdürü Erhan Çavuş, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Oda başkanları, esnaf ve sanatkarlar yer aldı. Yılın ‘Ahisi' olarak seçilen Halil İbrahim Balcı'ya kaftan giydirildi. SESOB Başkanı Hasan Alişan, “Esnafın bayramı olan Ahilik Haftası'nın kutlu olmasını, daha nice bayramların birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde geçmesini diliyorum. Ahilik kelimesi Arapça kardeşlik anlamına gelen ahi'den gelmektedir. Ahilik; sevgi, dürüstlük, bilgi ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Ahilik çalışmanın üreteninin namuslu ticaret ve adaletli yönetimin simgesidir. Bugün endüstri 4.0 dönemini yaşamaktayız. İnsanın yerini robot alsa da esnaf ve sanatkârların yerini hiçbir teknoloji ve robot alamaz. Paylaştığımız değerlerin ve kültürün yerine hiçbir robot koyulamaz. Ahilik ilkeleri ekonomik anlamda zor olduğumuz bu günlerde bizlere faydalı olacağına inanıyorum. Sakaryalı esnafların ülke ekonomisine katkısının artacağına inancım tamdır. Esnaf ve sanatkarlarımızın köklü geçmişiyle gurur duyuyoruz” dedi.

Tüm esnafın Ahilik Haftasını kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, “İçi boş, kuru bir iktisadi birlik olmayan ahilik, topraklarımızın en önemli değerlerindendir. Yalnızca ticarete ait değil, topluma ve bireylere de uzanan, yardımseverlik, kardeşlik ve dürüstlük gibi değerleri baş tacı etmiş sağlam bir köprüdür. Fakire, fukaraya, düşküne yardımı esas alan, önce ben değil sen diyen, güçlü ahlaki temele sahip, bizi biz yapan değerleri hatırlamamıza vesile olan dini içtimai bir birliktir. Ülkemiz özellikle son dönemlerde önemli bir ticari ve insani atılım içerisinde. Bir yandan ekonomimizi daha da güçlendirecek, refahımızı daha da arttıracak adımlar atıyor, bir yandan ise savaş, kıtlık ve yokluk nedeniyle zor durumda bulunan çok sayıda mazluma hem ülkemizde, hem de yurtdışında el uzatıyoruz. Globalleşen dünyada Türkiye, mayasında bulunan ahilik kültür ve ahlakının ortaya koyduğu ölçütler doğrultusunda hareket ediyor. Bugün Türkiye'nin güçlenmesini engellemek için hem içeriden hem dışarıdan çeşitli oyunlara maruz kalıyoruz. Bu saldırılara karşı koymanın yolu yine ahilik anlayışı içerisinde kendini gösteriyor. Biz bir ve beraber oldukça, mazluma el uzattıkça, toplum olarak kenetlendikçe daha da güçlü olacağız. Sadece kendimiz için değil, dünyadaki tüm mazlumlar için daha çok çalışarak, daha çok üreterek, daha çok kazanarak her türlü oyunu bozacak, geleceğe yönelik emin adımlar atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Vali Balkanlıoğlu ise, “Günümüzde ahiliği karşılayacak onların görevlerini ve fonksiyonlarını kamilen karşılayacak yüzlerce teşkilat var. Bunu dünyada ilk kurucusu da biz Türkleriz. Dışarıdan ithal etmiş gibi görünüyoruz halbuki kökeni bizde. İlk meslek teşekkülü Anadolu'da Kırşehir'de ortaya çıkmış ve dalga dalga yayılmış. Ahilik geleneği günümüzde olmasa da çok şükür esnaf sanatkarlar odalarımız, sanayi ve ticaret odalarımız ahilikten geriye kalmıyor çok güzel hizmetler yapıyorlar. Meslek etiğine uygun davranıyorlar. Ahilik teşkilatını kurucusunu ve ona gönül verenleri saygıyla selamlıyorum. Programda emeği geçenleri tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.