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14 Mayıs 2018 15:47

Başkan Toçoğlu, AK Gençlik ile bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Gençlik Kolları yeni yönetimi ile bir araya geldi.

Başkan Toçoğlu, AK Gençlik ile bir araya geldi

14 Mayıs 2018 15:47


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Gençlik Kollarıyla birlikte 24 Haziran seçimlerine en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirtti. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer, “Geçtiğimiz ay Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’ın katılımlarıyla gerçekleşen AK Parti Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi’nde yönetim olarak göreve seçildik. Göreve gelir gelmez yönetimimizle birlikte 24 Haziran seçimleri için gerekli planlama çalışmalarına başladık. İnşallah 22 Mayıs’ta sahaya ineceğiz. Ramazan ayına uygun bir şeçim programı hazırladık. Birlik ve beraberlik içerisinde önce partimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


AK Parti’nin gençlerin partisi olduğunu söyleyen Başkan Toçoğlu, “AK Parti İl Gençlik Kolları yeni yönetiminin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor yeni yönetimdeki arkadaşları kutluyorum. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin ilk seçimi var. Çok zorlu bir seçim süreci olduğunu her seferinde dile getiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerde Gençlik Kollarımız gibi SKM’ye danışarak bir seçim programı hazırladık. Bu doğrultuda da çalışmalarımıza vakit kaybetmeden başladık. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; AK Parti gençlerin partisidir. Bunun için 24 Haziran seçimleri en çok da gençlerin seçimidir. İnşallah Gençlik Kollarımız ile birlikte 24 Haziran seçimine en iyi şekilde hazırlanacağız” diye konuştu.


Toçoğlu, “Yeni yönetim olarak 24 Haziran sizlerin ilk seçim maratonu olacak. Sizler henüz işin başındasınız. Her zaman her şartta değerli olan dürüst insan olmaktır. Şimdiden kendinize bir çizgi belirleyin. Toplumun beklentilerini göz ardı etmeyin. Kendinizi her alanda yetiştirin. Siyaset değişken olsa da siz mevkiinize göre değil ilkelerinize göre kalıp alın. Parti içinde istişare etmekten çekinmeyin. Bu yıllarda karakteriniz şekillenir. İlkelerinizin ve davanızın insanı olmaya özen gösterin. AK Parti’nin geleceğine sahip çıkacak olan sizlersiniz” şeklinde konuştu.




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