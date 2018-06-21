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21 Haziran 2018 14:25

Başkan Toçoğlu, AK Parti Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışına katıldı.

Başkan Toçoğlu, AK Parti Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışına katıldı

21 Haziran 2018 14:25


Eski Reji Sokağı’nda bulunan irtibat bürosunun açılışında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nun yanı sıra AK Parti Milletvekili Adayları Çiğdem Erdoğan Atabek, Ali İnci, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, AK Parti Adapazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Zeki Toçoğlu, “Hamdolsun son 16 yılda büyük bir gelişim ivmesi yakaladık. İnşallah yeni dönemde de aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. 24 Haziran seçimlerinde güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için Sakarya’dan Ankara’ya güçlü bir destek sunacağız. Bu vesileyle seçim irtibat büromuzun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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