Başkan Toçoğlu, APEK Başkanı Karasakal ile bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi (APEK) Başkanı Sebahattin Karasakal ve yönetimi ile bir araya geldi. 27 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek APEK Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa aday olacağını ifade eden Karasakal, bir dönem daha 54 bin üyelik APEK ailesine hizmet sunmak istediğini dile getirdi. Genel kurulun Sakarya için hayırlı olmasını temenni eden Başkan Zeki Toçoğlu, APEK Başkanlığı’na yeniden aday olan Sebahattin Karasakal ve ekibine başarılar diledi.