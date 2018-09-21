Başkan Toçoğlu: "Arifiye'ye yatırımlarımız devam edecek"

Başkanlık Makamında gerçekleşen buluşmada Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nın yanı sıra AK Parti Arifiye İlçe Başkanı Ali Başer, kadın ve gençlik kolları başkanlarının yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Birliktelikte söz alan AK Parti Arifiye İlçe Başkanı Ali Başer, “Arifiye İlçe Teşkilatı olarak Büyükşehir Belediyemizin ilçemizde gerçekleştirmiş olduğu başarılı projeler için teşekkür ziyaretinde bulunmak istedik. Hamdolsun bugün Arifiyemiz Büyükşehir'in yapmış olduğu çalışmalar neticesinde daha yaşanabilir ve daha yeşil. Teşkilat olarak Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah Arifiye partimize yerel seçimlerde gereken desteği fazlasıyla sunacak” dedi.

Arifiye'de çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Başkan Toçoğlu ise, “Arifiye'de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Büyükşehir'in hizmet elini 16 ilçemize ulaştırıyoruz. Arifiye şehir merkezine yakın olan ve her geçen gün gelişen bir ilçemiz. Bizde Arifiye'nin bu gelişime kayıtsız kalmıyor gerekli projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. İlçeye değer katacak ve vatandaşlarımızın bir arada huzurlu, mutlu vakit geçirmelerini sağlayacak Arifiye Park'ı tamamladık. İnşallah kısa süre içerisine açılışını gerçekleştireceğiz. Bölgenin en büyük hali olma özelliği taşıyan Toptan Sebze ve Meyve Hali Kompleksini de Arifiye ilçemizin sınırları içerisinde inşa ediyoruz. İnşallah yeni hal kompleksimiz ulaşım kolaylığı ve konumu itibariyle sektöre büyük katkılar sunacak. Ayrıca yine ilçemiz mahalleleri olan Karaaptiler ve Türkçaybaşı'nı birbirine bağlayacak olan 65 metre uzunluğa 17 metre genişliğe sahip köprümüz açılış için gün sayıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimize yatırımlarımız devam edecek” diye konuştu.