Başkan Toçoğlu aşure dağıttı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, her yıl geleneksel olarak düzenlenen aşure ikramı vesilesiyle Orhan Cami önünde vatanadaşlarla bir araya geldi. Sakaryalı hemşehrilerinin Muharrem Ayını tebrik eden Başkan Toçoğlu, birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu. Başkan Zeki Toçoğlu, “Muharrem Ayı, tüm Müslümanların birlik ve beraberliğini, kardeşliğini daha da arttırmasına vesile olan zamanlardır. Rabbim kardeşliğimizi mübarek eylesin” dedi.