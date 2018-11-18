Başkan Toçoğlu, Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar'ı ağırladı

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ı misafir etti. Sakarya'ya geldiğinde ilk olarak Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası'nı ziyaret eden Fatih Çintimar, böyle güzel bir tesisi ülke sporuna kazandırdığı için Başkan Toçoğlu'na teşekkürlerini iletti. Çintimar'a Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yusuf Ertuğrul Erdem eşlik etti. Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası'na ziyaret gerçekleştirerek, Atletizm Federasyonu'nun 2019 yılında faaliyet takvimine girebilecek ulusal ve uluslararası yarışmalar için parkur incelemesinde bulunan Çintimar, “Sadece bisiklet için değil, atletizm için de uygun bir tesis. Bu tesisi ülkemize kazandırdığınız için siz Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Çintimar ayrıca Sakarya'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin açıldığını ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü oyuncularının yer almasından da büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

“Nice spor tesisleri”

Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası'nın örnek bir proje olduğunun altını çizere sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, “Sporun ve sporcunun yanında olan çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Şehrimize inşa ettiğimiz spor tesisleri ile yeni sporcuların yetişmesine olanak sunuyoruz. Öte yandan belediyemiz bünyesinde farklı branşlarda spor faaliyetleri sunuyoruz. 2020 yılında Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Ayrıca basketbol takımımız hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da mücadele ediyor. İnşallah Sakarya'mız sporun her alanında ülkemizi gururlandıracak yeni sporcular yetiştirmeye devam edecek, ülke sporuna kazandıracaktır” diye konuştu.