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30 Mayıs 2018 17:38

Başkan Toçoğlu belediye başkanları toplantısına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Büyükşehir Belediyeleri ve İl Belediye Başkanları toplantısına katıldı.

Başkan Toçoğlu belediye başkanları toplantısına katıldı

30 Mayıs 2018 17:38


Toplantıda; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti SKM Başkanı Ali İhsan Yavuz, Büyükşehir ve İl belediye başkanları yer aldı. Toplantının gündemini 24 Haziran’a yönelik hazırlıklar ve yapılacak çalışmalar oluşturdu. Toplantının ardından değerlendirmelerini paylaşan Başkan Zeki Toçoğlu, “Bugün Ankara’da Genel Merkez’de toploantıya katıldık. AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımız Erol Kaya, Mahir Ünal ve Ahmet Sorgun’un katılımı ile Belediye Başkanları toplantısını gerçekleştirdik. Ülkemizin geleceği için çok önemli bir eşik olan 24 Haziran seçimlerine yönelik hazırlıkları ve gerçekleştirilecek çalışmaları masaya yatırdık. Verimli bir toplantı oldu. İnşallah Sakarya olarak 24 Haziran’da iyi bir oy oranı elde edecek, Sayın Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek sunacağız. Sakarya 24 Haziran’a hazır” dedi.




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